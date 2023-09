Siglato il gemellaggio tra Piacenza Rugby e Navan Rugby Football Club

Il Piacenza Rugby Club ha stretto una un vero e proprio gemellaggio in nome del rugby, con il club irlandese Navan Rugby Football Club che ha sede nel nord-est del paese. Una delegazione del Club biancorosso lo scorso weekend, dal 1 al 4 settembre, ha visitato la contea di Meath ed è stata ospitata da Padre Derry Healy a Dalgan Park, la sede della Società Missionaria di San Colombano situata appena fuori Navan. La partnership nasce dal gemellaggio del 2003 tra l’allora Comune di Navan, luogo d’origine di San Colombano, ed il comune di Bobbio dove il Santo è sepolto. In questa occasione si è lavorato per definire un Cammino tra l’Irlanda e l’Italia che corrispondesse al viaggio intrapreso da San Colombano durante il Medioevo. Uno dei Colombani si trovava in Italia per incontrare il comitato internazionale istituito per lavorare all’organizzazione del percorso di pellegrinaggio tra Irlanda e Italia quando, in occasione di un tour nel piacentino, Marco Corradi, che ha profondi legami con il Piacenza Rugby in quanto ex giocatore e capitano, espresse un forte interesse rispetto ad un possibile gemellaggio con il Navan RFC. Altro elemento fortemente trainante, Manuela Bertoncini (presidente dell’associazione culturale Green Butterflies), che ha creato il collegamento tra la località irlandese e quella italiana ed è stata in stretto contatto con Leo Finlay di Navan RFC per far decollare il progetto. Sono seguiti una serie di incontri zoom tra i due club che sono stati molto produttivi e caratterizzati da un’enorme entusiasmo e buona volontà da entrambe le parti.

Entrambi i Club hanno molto in comune in quanto entrambi basati sulla comunità e sulla famiglia, su valori quali sostegno, rispetto, lavoro di squadra e disciplina e con una lunga storia alle spalle (76 anni di attività per il Piacenza Rugby e il Navan RFC festeggerà il centesimo anniversario proprio l’anno prossimo). “Il gemellaggio di Navan RFC con Piacenza Rugby Club A.S.D è un impegno che consentirà ad entrambe le località di abbracciare esperienze condivise. Entrambi i club hanno definito obiettivi e attività, inclusa la partecipazione a competizioni sportive, eventi di carattere culturale e scambi educativi, e il desiderio di arricchire tutti i membri dei due club avvicinandoli ed educandoli a culture e lingue diverse, denominatore comune la grande passione per il rugby”.

Il gemellaggio interesserà le infrastrutture di entrambi i club, comprese tutte le categorie di atleti, dal minirugby alle giovanili e ai seniores, con l’obiettivo di organizzare tournée di squadre da Navan in Italia e da Piacenza nel Leinster, area nord orientale dell’Irlanda. Domenica al ricevimento per formalizzare il gemellaggio erano presenti, in rappresentanza del Piacenza Rugby, Federico Grangetto (director of rugby), Marco Corradi (ex giocatore e capitano), Marco Campominosi e Marilena Zazzera (membri del consiglio direttivo della società).

A guidare invece la rappresentanza del Navan RFC il presidente Damien Dixon, il presidente esecutivo Brendan Farrell, il vicepresidente Scott Ennis insieme ad altri membri del comitato esecutivo e da un gruppo di ex presidenti del club. Erano presenti, inoltre, in rappresentanza del governo municipale locale anche il consigliere Tommy Reilly (Cathaoirleach/Presidente: Consiglio della contea di Meath) e il Consigliere Padraig Fitzsimons (Leas Cathaoirleach/Vicepresidente: Distretto municipale di Navan), nonché il membro di Seanad Éireann (Senato irlandese) Senatore Shane Cassells.

“Sono molto felice e orgogliosa di aver avuto la possibilità di vivere questa entusiasmante esperienza – commenta Marilena Zazzera – abbiamo trascorso quattro giorni molto intensi ed appaganti. Abbiamo raggiunto questo importante obiettivo grazie all’impegno di tanti membri dei due club e non solo; rivolgo pertanto a nome di tutto il Piacenza Rugby uno speciale ringraziamento a Manuela Bertoncini, Padre Derry Healy e Gerard Clark che hanno fortemente voluto e contribuito alla definizione di questo gemellaggio; al Rettore di Dalgan Park che ha autorizzato la nostra permanenza e ci ha accolti presso la sede dei Padri Missionari; a Eddie Lyons, Leo Finlay e all’intero consiglio direttivo del Navan Rugby per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato. La finalizzazione di questo accordo è un grande risultato ed allo stesso tempo un punto di partenza, ci aspetta un duro lavoro perché questa collaborazione dia i suoi frutti e si trasformi in una concreta opportunità di crescita per tutti e soprattutto per i nostri giovani rugbysti”.