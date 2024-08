Piacenza Rugby, Claudio Forte: “Che emozione guidare la squadra della mia città”

Il Piacenza Rugby, neopromosso in Serie A, si prepara con rinnovato entusiasmo e determinazione ad affrontare la nuova stagione, un campionato che vede anche l’esordio dell’head coach Claudio Forte in Serie A come allenatore.

“L’obiettivo per quest’anno? Lo dovete chiedere ai miei ragazzi – ha subito spiegato il nuovo allenatore – il mio scopo è quello di farli divertire. Poi a fine stagione tireremo le somme”.

Intanto, l’entusiasmo è alle stelle: “Per me – prosegue – si tratta di un ritorno a casa, visto che in questa società sono nato e cresciuto. Lo sognavo e la chiamata è arrivata prima del previsto. Ora devo confermare le aspettative. La squadra è competitiva e reduce da una stagione spettacolare: gli ingredienti per fare bene ci sono tutti”.