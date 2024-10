Rugby, il Piacenza sfida il Lecco: al Beltrametti in arrivo il secondo match casalingo

Domani (27 ottobre), alle 14:30, il Piacenza Rugby tornerà in campo al Beltrametti per il secondo appuntamento casalingo consecutivo, sfidando il Rugby Lecco. Le due squadre, già protagoniste nella scorsa stagione, si ritrovano quest’anno nello stesso girone della Serie A, con il Lecco ripescato come miglior seconda grazie alla riforma dei gironi voluta dalla Federazione.

Nella passata stagione, la vittoria del Piacenza in casa del Lecco, ottenuta per un solo punto, fu uno dei momenti chiave che condussero i biancorossi alla promozione. Ora, la squadra guidata da coach Forte, forte di due successi consecutivi nelle prime giornate, mira a confermare l’ottima partenza, mantenendo elevato il livello delle sue prestazioni.

Il Rugby Lecco arriva al match con 5 punti in classifica, frutto di una vittoria esterna contro il Monferrato (24-35) e una sconfitta casalinga contro il Calvisano (13-38). La squadra si distingue per una mischia solida e una linea arretrata capace di azioni veloci ed efficaci.

Dal canto suo, il Piacenza ha dimostrato di aver gestito bene il salto di categoria. La mischia è potente e continua a crescere anche nelle rimesse laterali. In attacco, la linea arretrata si è dimostrata incisiva, grazie all’ingresso del nuovo numero dieci, Biffi, che ha portato equilibrio al reparto. Lo spostamento di Cisint come estremo, unito alla forza delle percussioni di Misseroni e alla velocità di Bertorello, ha ulteriormente rafforzato l’attacco biancorosso.

Nelle prossime ore coach Forte renderà nota la formazione, e ci si aspetta il possibile rientro di Lekic, tenuto a riposo per precauzione domenica scorsa.