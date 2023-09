Incidente tra Mucinasso e Piacenza: tre auto coinvolte, due feriti e traffico intenso

Traffico intenso alle porte della città lungo la strada provinciale tra Mucinasso e Piacenza. A causare la lunga fila di auto è stato un incidente avvenuto dopo le 8 di questa mattina. Tre le vetture coinvolte che a seguito dello scontro hanno riportato ingenti danni.

Fortunatamente gli automobilisti non hanno subito ferite gravi e solo due sono stati trasportati in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, gli operatori di Croce rossa e della Pubblica assistenza Croce bianca e gli agenti della Polizia locale che hanno gestito il traffico durante le operazioni di soccorso.