Oltre 380 stand e visitatori da tutto il mondo, via a Geofluid: “Quest’anno fiera da record”

Oltre 380 espositori, il 10% in più rispetto ai tempi pre-Covid. E visitatori preregistrati provenienti da 98 Paesi esteri. “Un’edizione da record”, per usare le parole del presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, a proposito di Geofluid, la più importante fiera internazionale dedicata alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, che ha preso il via stamattina nei padiglioni di Le Mose. La manifestazione prosegue fino al 16 settembre. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

