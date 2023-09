“Da dono nasce dono”, torna la solidarietà alimentare: raccolta il 23 settembre

Torna dopo la pausa dettata dalla pandemia l’iniziativa “Da dono nasce dono”, per raccogliere – all’interno dei supermercati piacentini che aderiscono – generi di prima necessità da destinare ai più bisognosi.

Il giorno da segnare sul calendario è sabato 23 settembre, per un progetto realizzato dalla Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, l’associazione La Ricerca, Piacenza Solidale, l’Emporio Solidale, il Centro Caritas “La Giara”.

Si tratta di una iniziativa che ha riscosso successo negli ultimi anni e che gli organizzatori sperano possa incontrare anche quest’anno, grazie all’adesione di nuove catene della grande distribuzione, l’attenzione e la sensibilità di tanti cittadini.

I SUPERMERCATI CHE ADERISCONO

-Conad via Atleti Azzurri d’Italia

-Conad via XX Settembre

-Conad Superstore Strada Agazzana

-Conad via Modonesi

-Conad Rivergaro

-Spazio Conad S. Rocco al Porto

-Super Besurica

-Sigma Farnesiana

-Sigma Borgo Faxhall

-Gulliver via Rio Farnese

-iN’s via Boselli