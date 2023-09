Giornata per la sicurezza dei pazienti. “Lavarsi le mani gesto di responsabilità”

Torna domenica 17 settembre 2023 il Patient safety day, giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità, un evento che da anni la Regione Emilia-Romagna è impegnata a promuovere per sensibilizzare la cittadinanza sugli aspetti legati alla sicurezza delle cure.

“L’Azienda Usl di Piacenza – afferma Giuseppe Arcari, risk manager dell’Ausl – lunedì 18 sarà attiva sul territorio con diverse postazioni informativi: all’ospedale di Piacenza (nucleo antico, Polichirurgico e sede di piazzale Milano), ma anche nei presidi di Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Bobbio. Il personale dell’Azienda, coadiuvato dagli studenti del corso di laurea in Scienze infermieristiche e dai volontari dei Comitati consultivi misti (che rappresentano i cittadini), distribuirà il materiale informativo fornendo gli opportuni approfondimenti e intervisterà gli utenti sul tema della giornata, ossia il coinvolgimento del paziente in quanto parte fondamentale del percorso”.

“Si tratta di un aspetto cruciale – ha osservato Andrea Magnacavallo, direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza – che ha un effetto diretto sulla salute dei pazienti. Un coinvolgimento che parte da lontano. Per esempio, da quando il personale sanitario interroga il paziente per conoscere i suoi dati anagrafici e sanitari”. Ma il ruolo del paziente – e in questo caso anche del personale sanitario – è importante anche rispetto al più banale (ma decisivo) fra i gesti della prevenzione: il corretto lavaggio delle mani. A tal proposito, Franco Federici, direttore della Direzione medica e dell’Igiene delle strutture sanitarie, sottolinea come “il semplice lavarsi le mani è un gesto di responsabilità che può evitare in primis le malattie, quindi le spese sanitarie. Per questo, in ospedale, ogni stanza è dotata di un dispenser con gel idroalcolico che permette velocemente, e a chiunque – pazienti e visitatori –, di lavarsi le mani anche in assenza di acqua e sapone”. Coinvolta in prima linea anche Giuliana Masera (direzione Professioni sanitarie): “Lunedì intendiamo informare i cittadini su tutto ciò che possono attivamente fare per rendere più fluido il processo di cura”.