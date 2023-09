Castello senza scuolabus: niente ingorghi, fila liscio il primo giorno di scuola

Il temuto maxi ingorgo in via Nazario Sauro a Castel San Giovanni alla fine non c’è stato. Nonostante la mancanza del servizio scuolabus avesse fatto temere che la via in ingresso al polo scolastico potesse trasformarsi in una distesa di auto, il primo giorno di scuola è filato via liscio. Non sono mancate però le lamentele da parte di qualche genitore.

“Noi – dice ad esempio un papà – abbiamo due figli e usano entrambi lo scuolabus. Adesso ci tocca organizzarci in qualche modo. Speriamo che sia per una sola settimana altrimenti saranno problemi”.

Per i 110 remigini della Tina Pesaro il primo giorno di scuola ha portato in dote un regalo. Il sindaco Lucia Fontana ha promesso di far recapitare a scuola 700 libri per bambini donati da Amazon. Meno bene è andata ai 28 primini del vicino Marcora (sede distaccata del campus Raineri Marcora di Piacenza) che per quest’anno si vedranno costretti a fare lezione in una classe pollaio.

“Visto l’alto numero di iscritti – dice il direttore di sede Marco Francolini – avevamo chiesto due prima, ma il Provveditorato non ci ha assegnato la classe, motivo per cui dovremo arrangiarci”.