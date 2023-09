Domani si celebra la giornata nazionale Sla: piazza Cavalli si tingerà di verde

Domenica 17 settembre si celebra la 16esima Giornata nazionale Sla per sensibilizzare sul significato di vivere con la sclerosi laterale amiotrofica e sull’importanza di essere una comunità inclusiva e solidale. La manifestazione coinvolgerà tutte le regioni italiane e si propone di promuovere i diritti delle persone con Sla, la ricerca scientifica e l’assistenza.

Centinaia di volontari scenderanno nelle piazze italiane con l’obiettivo ddi raccogliere fondi per sostenere l’assistenza e migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. A Piacenza, appuntamento in programma per la giornata di domenica sotto i portici di piazza Cavalli che si coloreranno di verde per simboleggiare speranza e supporto alle persone affette da Sla.