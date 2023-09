In 15mila a Piacenza Expo, record di visitatori a Geofluid. “Già al lavoro per il 2025”

L’edizione 2023 di Geofluid, chiusa oggi pomeriggio a Piacenza Expo dopo quattro giorni di apertura, registra un bilancio positivo, oltre le già ottimistiche previsioni. Lo fa sapere il polo fieristico di Le Mose. “Il dato più evidente, che certifica quella appena passata agli archivi come l’edizione record – si legge in una nota – riguarda il numero dei visitatori: 15mila nell’arco delle quattro giornate con una crescita del 54% rispetto all’edizione 2021 e del 36% rispetto a quella del 2018, l’ultima prima del Covid”.

“Di fronte a questi dati estremamente positivi – dichiara il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – è doveroso indirizzare un ringraziamento agli espositori e ai visitatori per la scelta di Geo-fluid come fiera di riferimento nel settore della geotecnica e delle grandi opere infrastrutturali. Ancora una volta si è creato un indotto importante per il territorio. Piacenza Expo, però, non si ferma ma rilancia con uno spin-off di Geofluid rivolto al mondo delle energie rinnovabili, una nuova fiera – denominata AquaWatt, dedicata al mondo dell’idroelettrico e già calendarizzata per il 3 e il 4 ottobre del prossimo anno”.

“Risultati record – aggiunge il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – figli delle competenze e del consolidato know-how organizzativo della nostra struttura, e anche dell’ottimo lavoro di squadra da parte di tutte le realtà che a vario titolo sono state coinvolte. Gli espositori, non a caso, hanno rimarcato l’estrema qualità dei visitatori professionali, frutto di un intenso lavoro sui target di riferi-mento da parte di Piacenza Expo. Un risultato che è andato oltre alle nostre aspettative e che ci spinge a consolidare ancora di più Piacenza Expo come hub per eventi specializzati BtoB”.

Un evento fieristico con mezzo secolo di storia alle spalle, nato sulla scia della scoperta di giacimenti di metano e di petrolio nella Bassa piacentina all’epoca di Mattei, capace di diventare nel tempo sempre più specialistico e autentico punto di riferimento per il settore dei fluidi sotterranei, dei giaci-menti idrici, dei lavoro nel sottosuolo e della geotecnica. Una fiera capace ci consolidarsi e di cre-scere costantemente nel tempo grazie anche alla collaborazione di professionisti, istituti di ricerca, associazioni di categoria e università.

“I profili professionali più numerosi – sottolinea Alessandra Bottani, responsabile organizzativa di Geofluid – sono stati i geologi e i tecnici di aziende attive nei settori delle fondazioni speciali e delle perforazioni. Abbiamo riscontrato un’ottima crescita del settore legato alla geotermia così come per quello degli importatori di macchinari, general contractors e uffici acquisti di aziende di costruzioni e di bonifiche ambientali. Da sottolineare, per la prima volta, anche la presenza istituzionale della Regione Emilia Romagna con uno stand dedicato, in particolare, alla geotermia. Al di là del numero complessivo dei visitatori, credo sia giusto porre in evidenza anche la loro provenienza: 113 Paesi esteri con tutti i cinque continenti rappresentati”. Piacenza Expo ha già programmato la prossima edizione di Geofluid, che nel 2025 tornerà alla collocazione tradizionale di ottobre.