Accordo per rendere sicuro l’accesso ai luoghi di lavoro nella logistica

Illuminare e dotare di telecamere la pista ciclopedonale della logistica, fornire giubbini catarifrangenti ai lavoratori che arrivano in bicicletta, rinforzare le banchine laterali della 412 e omogeneizzare i turni di lavoro di tutti gli stabilimenti all’orario dei bus navetta. Sono le misure tampone, di pronto realizzo, concordate durante un incontro organizzato in Comune a Castel San Giovanni tra operatori della logistica, amministrazione comunale e sigle sindacali. Sono state queste ultime a sollecitare l’incontro per discutere dell’accesso in sicurezza dei lavoratori al polo. I sindacati si sono detti “fortemente preoccupati” per le condizioni in cui i lavoratori accedono al luogo di lavoro.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’