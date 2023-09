“Diamo radici al futuro”, torna la Festa dell’albero con 18 laboratori per ragazzi

Torna, in concomitanza con l’inaugurazione dell’anno scolastico la “Festa dell’albero”, in programma nella splendida ed accogliente Le Vallette di Ceci, sede dello Sci Club Bobbio. Appuntamento venerdì 22 settembre con la tradizionale “Diamo radici al futuro-Festa dell’albero e della natura”. Tante le attività in programma dalla piantumazione, alla caccia del tesoro passando per laboratori artistici e attività di primo soccorso.

La presentazione dell’atteso evento si è tenuta nella mattinata di oggi (martedì 19 settembre) nella sala Consiglio del Palazzo della Provincia di Piacenza: alla giornata prenderanno parte oltre 300 studenti tra i 6 e i 19 anni (dalla prima elementare alla quinta superiore) appartenenti all’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio e provenienti dalle scuole di Ottone, Marsaglia, Bobbio, Perino e Travo. Nel corso della 14esima edizione di “Diamo radici al futuro-Festa dell’albero e della natura” saranno proposti a ragazze e ragazzi 18 laboratori, curati da professionisti e volontari e suddivisi in tre filoni: ambiente e natura, volontariato e associazioni, sport e sane abitudini.

Ad illustrare le finalità della manifestazione e i dettagli del programma sono stati Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, Renzo Marchesi, delegato del presidente dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Marco Labirio, presidente della ditta Gamma sponsor dell’iniziativa e presidente dello Sci Club di Bobbio, Chiara Gemmati, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica, il capitano Simona Grasso (presente anche il capitano Laura Crimaldi) del Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Piacenza e Teresa Andena, dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Bobbio . Ad affiancare i numerosi soggetti che operativamente sono all’interno dell’organizzazione ci saranno, come sempre, gli instancabili Alpini. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a venerdì 29 settembre.