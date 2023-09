Dorme nell’auto sequestrata tra le case popolari del Ciano: verifiche di Comune e Acer

Si sente anzitutto il cattivo odore. Poi c’è la preoccupazione dei vicini: “Non si può andare avanti così”. Ma lui, l’uomo che da circa un mese dorme in auto nel cortile delle case popolari al Ciano, quartiere tra le vie Cantarana e San Sepolcro, lo mette in chiaro fin da subito: “Vivo così da oltre un anno, prima nella zona dell’ospedale e ora qui. Mi va bene”. Non vuole essere aiutato dai servizi sociali: lo dice mentre si infila le ciabatte, toglie la coperta e scende dal sedile del conducente. Il suo letto ha il volante. Il piacentino, infatti, occupa un veicolo sottoposto a sequestro insieme a una donna e un cagnolino nero.

Una situazione di degrado e allarme sociale che si verifica da circa un mese al Ciano, tra i condomini di Acer, interessando questa importante area di edilizia pubblica alle porte del centro storico. “La questione è nota ai servizi sociali – spiega l’assessore al welfare Nicoletta Corvi -. Il cittadino non ha titolo di trovarsi lì, perciò è stata avviata la procedura per la rimozione del veicolo sotto sequestro. Si attende l’autorizzazione delle forze dell’ordine. L’obiettivo è di riportare un contesto accettabile e dignitoso nella convivenza del quartiere, a fronte di legittime segnalazioni degli abitanti per il disagio vissuto nelle ultime settimane”. Per quanto riguarda la condizione dell’uomo, Corvi rimarca che “i servizi sociali sono a disposizione, ma non si può imporre il sostegno”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: