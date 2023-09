Addio al presidio operativo di polizia locale alla Farnesiana, al suo posto un ufficio

Gli scatoloni sono ormai tutti pronti, segno che il trasloco è imminente. Via il presidio della polizia locale dalla Farnesiana, in via Rio Farnese. Al suo posto, come già si ventilava nel gennaio 2022, si trasferirà l’ufficio contravvenzioni fino ad oggi collocato al comando di via Rogerio. Un ufficio amministrativo al posto di uno operativo. Una decisione che fa il paio con la chiusura, un anno e mezzo fa, dell’ex centrale in piazzetta Pescheria e che conferma la volontà dell’amministrazione di centralizzare le funzioni più preventive e repressive.

Ed è subito polemica da parte del centrodestra piacentino che allora, quando era in sella l’amministrazione Barbieri, bloccò sul nascere un’operazione che stava sollevando un polverone. “Una scelta sbagliata” tuonano gli esponenti della lista civica Barbieri, di Lega e Fratelli d’Italia. La riorganizzazione, che all’epoca venne annunciata dal comandante Mirko Mussi, era motivata dalla necessità di accentrare le sedi operative sparse sul territorio. Nel tempo nella sede di via Rio Farnese sono stati impiegati fino a 30 agenti ma via via il numero è andato diminuendo fino ai 12 attuale, dopo il trasferimento del nucleo informativo.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ