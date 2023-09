Congresso internazionale sul paraganglioma, a Piacenza 300 esperti da tutto il mondo

Il paraganglioma della testa-collo un tumore raro che colpisce una persona su oltre un milione, è il tema del il primo congresso internazionale, tre giorni di convegni e confronti, organizzato dal Gruppo Otologico della Casa di Cura Piacenza, che ha portato a Piacenza oltre 300 specialisti da tutto il mondo.

L’obiettivo del Congresso “Update on Management of Head and Neck Paragangliomas”, che si svolge presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, è offrire ai partecipanti, soprattutto rivolgendosi agli specializzandi più giovani, una visione completa di una patologia che crea ancora oggi diversi problemi diagnostico-terapeutici agli specialisti otorinolaringoiatri e non solo.

Sono presenti, infatti, esperti da oltre 34 diversi Paesi che spazieranno dall’epidemiologia all’eziologia, dalla genetica alla diagnosi sino al trattamento chirurgico, radioterapico e al follow up. Il congresso affronta lo stato dell’arte nella diagnosi e nel trattamento e, inoltre, consentirà di aprire lo scenario adatto alla valutazione delle nuove prospettive di ricerca, scambi di idee e creazioni di reti volti a combattere questa patologia.

L’evento ospita su un totale di 300 partecipanti oltre 200 specialisti stranieri ; sono presenti, inoltre, 100 specializzandi tra italiani e stranieri in rappresentanza delle proprie Scuole di Specializzazione all’ultimo anno di formazione ospitati dal Gruppo Otologico e dalla Fondazione Mario Sanna Onlus.

Con l’organizzazione del primo congresso internazionale “Update on Management of Head and Neck Paragangliomas”, il Gruppo Otologico di Piacenza intende riunire l’intera gamma di professionisti sanitari e ricercatori di diverse specialità, nazionali e internazionali, che si occupano di questa rara patologia segnando ufficialmente una prima tappa nel mondo scientifico.