Forti temporali in arrivo domani: allerta meteo di colore giallo nel Piacentino

Anche se manca ancora qualche giorno all’equinozio, previsto il 23 settembre, l’autunno è praticamente arrivato e con lui torna anche il maltempo. Per domani, nella nostra provincia e in particolare lungo le zone collinari e montuose, sono infatti attesi forti temporali. La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo pronta a scattare dalla mezzanotte e che durerà per tutta la giornata di domani. Oltre alle piogge è previsto un generale rinforzo della ventilazione già dalla notte e primo mattino, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, sul crinale appenninico con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. In particolare sul settore centro-occidentale potrebbero raggiungersi valori di burrasca forte (75-88 Km/h).

