Il primo non ricorda dove abita, la seconda si perde in autostrada: anziani soccorsi

“Non ricordo dove abito”: le parole riferite da un anziano a una donna che lo aveva notato in strada in stato confusionale. Siamo in via Da Saliceto a Fiorenzuola, poco dopo le 12.30 di ieri, dove poi sono intervenuti i carabinieri della stazione del paese per soccorrere l’uomo, subito dopo essere stati allertati dalla cittadina. I militari hanno tranquillizzato l’80enne, lo hanno identificato e infine hanno chiamato la nuora, con quest’ultima che è accorsa subito sul luogo per riaccompagnare il familiare presso la sua abitazione. La donna ha riferito che il suocero era sofferente da tempo di alcune patologie.

Intorno all’1.30 di notte, invece, in via Stallone a Villanova, una pattuglia della stazione dei carabinieri di Caorso è intervenuta in soccorso di un’automobilista 80enne che si era persa e non riusciva a riprendere l’autostrada. L’anziana ha raccontato ai militari che il giorno dopo si sarebbe imbarcata su un aereo dall’aeroporto di Venezia, ma avendo dimenticato il titolo di viaggio stava rientrando a casa, in provincia di Cuneo, per riprenderlo. Uscita al casello di Castelvetro Piacentino, perché a quell’ora di notte il tratto di autostrada era chiuso per lavori, non è più stata in grado di trovare la strada per raggiungere l’ingresso dell’A21. I militari, dopo averla tranquillizzata, l’hanno indirizzata sino all’ingresso autostradale di Caorso per riprendere la strada verso la provincia di Cuneo.