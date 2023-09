Yamaha sceglie Bobbio per i 40 anni del Ténéré. Piloti tra i fan e test gratuiti

Per la prima volta in Italia sarà possibile salire in sella alla Ténéré World Rally, ispirata alle moto che hanno conquistato ben 6 vittorie nelle competizioni Dakar grazie al leggendario pilota francese Stéphane Peterhansel.

Cresce infatti l’attesa per il 40esimo anniversario del Ténéré e domani, domenica, Bobbio si trasformerà per l’occasione in un parco divertimenti dedicato ai curiosi, agli amanti dell’avventura e agli appassionati della moto leggendaria targata Yamaha.

Diverse le attività in programma e anche un museo a cielo aperto: in mostra ci saranno i modelli in produzione dal 1983 al 2010, fino alla recentissima Ténéré 700 World Raid che ha accompagnato Alessandro Botturi durante la Africa Eco Race.

E proprio Alessandro Botturi e Pol Tarres saranno a disposizione domenica a Bobbio per firmare gli autografi ai propri fan.