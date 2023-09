Costose cure per la piccola Greta, in Val Tidone scatta la solidarietà

A Pianello e in Val Tidone è partita una mobilitazione per aiutare Greta, bimba di soli sette anni affetta da una grave malattia. Greta, dopo un primo intervento a Pavia, ora è ricoverata a Milano e fa rientro a Pianello solo nei fine settimana per poi ritornare di nuovo in ospedale. Per sostenere le costose cure che la famiglia della bimba deve affrontare è scattata una mobilitazione. Domenica, 1 ottobre, da piazza Umberto I a Pianello partirà una camminata benefica adatta a tutti. La organizzeranno I Cinghiali della Valtidone in collaborazione con Cicciapasticcia con partenza dalle 9,15. Il 7 ottobre a La Birreria di via Emilia 15 a Castel San Giovanni ci sarà invece una cena benefica (334 3811102 per prenotazioni) a cui seguirà una lotteria benefica. Durante la serata ci saranno anche alcuni banchetti con piccoli oggetti di artigianato. A fare da corollario karaoke con Beppe live. “Tutto il ricavato – dicono i sostenitori dei vari eventi – lo doneremo ai familiari”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’