“Noi non li abbiamo abbandonati”. Evento di Asp dedicato agli amici a 4 zampe

“Noi non li abbiamo abbandonati” il titolo dell’evento che per il decimo anno consecutivo verrà celebrato nel giardino della casa protetta “Vittorio Emanuele II” con protagonisti i nostri amici a quattro zampe. L’iniziativa prenderà vita dalle 16.30 di giovedì 28 settembre. L’ente Asp città di Piacenza da anni mostra grande sensibilità nei confronti degli animali, portatori di relazione e facilitatori nell’apertura di canali comunicativi, anche con ospiti maggiormente compromessi. “Lavoriamo quotidianamente con alcuni nostri piccoli aiutanti pelosi (Teo, Cesare e Nikita) perché – fanno sapere da Asp città di Piacenza -, con la loro presenza, stimolano la narrazione, l’accudimento, il gioco e la socializzazione ed entrano nell’intervento di cura influenzando positivamente l’armonia ed il benessere”.

Giovedì sfileranno e si cimenteranno in divertenti prove pratiche, numerosi cani. “Non sarà una sfilata di bellezza – precisa l’ente -. Potranno infatti partecipare sia cani di razza che meticci; sarà un evento simpatico e divertente per allietare un pomeriggio di fine estate e aperto a chiunque vorrà portare il suo amico a quattro zampe. Per ciascun cane partecipante sarà narrata la storia, la descrizione della razza e le caratteristiche peculiari”. La novità di quest’anno sarà la presenza di diverse realtà associative che operano nel campo cinofilo da diverso tempo, tra le quali “Full oj Joy”, “Cavalier king ffl rescue”, il centro cinofilo Val Tidone, “Wash dog”, e alcuni medici dell’ospedale veterinario Farnesiana.