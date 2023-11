Asp città di Piacenza di via Campagna: Acer ha bonificato i tetti in amianto

Si sono conclusi i lavori di Acer per la bonifica dell’amianto sui tetti dei locali tecnici e box auto dell’Asp “Città di Piacenza” in via Campagna, a Piacenza. L’intervento ha riguardato il locale della centrale termica, la cappella, i box auto nell’area parcheggio, la zona ascensore e il locale deposito nel giardino. “E’ stato un lavoro importante – spiega l’ingegnere Matteo Stragliati, responsabile Progettazione e manutenzione di Acer – che ha coinvolto una superficie estesa: abbiamo rimosso le lastre in cemento amianto e tutte le lattoniere esistenti, dalle gronde ai pluviali. Abbiamo quindi coibentato e installato una nuova lattoniera in acciaio zincato preverniciato. Infine, è stato installato un impianto di videosorveglianza dell’ingresso carraio posto sul fronte di Via Tramello”. Soddisfazione dei vertici della struttura, la direttrice Cristiana Bocchi e l’amministratore unico Andrea Chiozza: “La collaborazione con Acer è stata determinante nel portare a compimento un lavoro necessario da tempo. La sicurezza della nostra struttura, che è dedicata all’ospitalità di anziani non autosufficienti, è un fattore di massima importanza”.

Il consiglio di amministrazione di Acer, durante l’incontro per la consegna dei lavori, ha ribadito la disponibilità degli uffici tecnici di Acer per la progettazione e l’esecuzione di lavori per le amministrazioni e gli enti locali.