Auto abbandonate, al via la seconda fase delle rimozioni da parte di Acer

Dopo la pausa estiva che ha visto l’amministrazione del presidente Marco Bergonzi protagonista della rimozione di venti auto abbandonate nei quartieri Acer (su un totale di 45 vetture segnalate), prende il via la seconda fase di sgombero da mercoledì 18 ottobre. Si parte da San Sepolcro con la rimozione di 4 auto, quindi via XXI Aprile 21/35 con due vetture, altrettante in via Mutti e una nel quartiere di via Zanetti.

“Ci siamo impegnati a fondo per far fronte ad un impegno che ci siamo assunti fin dal giorno dell’insediamento – spiega il presidente Bergonzi. E’ un segnale positivo per tutti quegli inquilini che si comportano correttamente e si trovano a subire le conseguenze di chi invece non rispetta le regole. La convivenza civile e il rispetto reciproco sono condizioni essenziali per poter vivere in serenità tra vicini di casa. Le regole sono poche, semplici e chiare: chi non le rispetta deve per forza essere sanzionato. In questo caso, le tempistiche hanno seguito quelle della burocrazia, con tutti i passaggi previsti dalla legge per permetterci di intervenire e di rispondere così ai bisogni dei nostri inquilini”.