Accusati di rapina vengono assolti dopo nove anni. La pm: “Tempi troppo lunghi”

Accusati di aver preso a pugni e calci e di aver stordito un uomo che aveva appena ritirato seimila euro dalle poste in centro a Piacenza, tre imputati bresciani sono stati assolti per non aver commesso il fatto. L’assoluzione era nell’aria, la stessa pm Daniela Di Girolamo al termine della sua requisitoria aveva chiesto per i tre accusati l’assoluzione, alla sua richiesta si sono associati gli avvocati della difesa.

“Io penso – ha detto la pm – che chiunque abbia letto le carte dell’istruttoria non possa essere intimamente convinto che gli imputati non possano non essere colpevoli”. La pm ha infatti esposto una serie di indizi a loro carico, ma nessuno dei testimoni ha però saputo riconoscerli con certezza. Come spiegato dalla stessa pm, troppo tempo hanno impiegato queste indagini e l’istruttoria del processo, la rapina infatti avvenne oltre nove anni fa, nel maggio del 2014 e solo oggi si è arrivati ad una sentenza per il pm comunque dubbia.