Rapina alla Saponeria: colpo da 200 euro per il bandito filmato dalle telecamere

Un bandito solitario, quello che ha colpito venerdì sera, 9 febbraio, alla “Saponeria” di via Caduti sul Lavoro alla Farnesiana. Molto modesto il bottino del bandito, poco meno di 200 euro. “Allontanatevi dalle casse e state ferme” aveva ordinato non appena entrato nel negozio. Le due cassiere presenti in quel momento davanti alla minaccia di una pistola impugnata dal bandito, non hanno potuto far altro che allontanarsi dalle loro postazioni e il malfattore si è avventato sulla cassa arraffando i soldi che conteneva. Subito dopo è fuggito di corsa.

Le immagini delle videocamere – Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso i vari momenti della rapina all’interno del negozio. L’uomo ha parlato in perfetto italiano senza particolari inflessioni, il volto coperto da un passamontagna. La videocamera di sorveglianza esterna ha ripreso qualche frammento della fuga del rapinatore. Dal video si vede un uomo che solitario fugge d corsa. Ad un certo punto esce dalle inquadrature delle videocamere e qui cominciano le indagini dei carabinieri del Radiomobile accorsi sul posto poco dopo il colpo. Al momento non è stato possibile capire se il malfattore avesse un complice poco lontano, quale mezzo abbia usato per avvicinarsi alla “Saponeria” e dove esattamente sia stato parcheggiato.