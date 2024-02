“Il rapinatore puntava il coltello alla cassiera e contava per farle fretta”

“Dai! Dai!! Daiii! Uno, due, tre, quattro…” Questo urlava il bandito alla cassiera puntandole un coltello alla pancia con lo scopo di farle fretta.

“La commessa, non appena il bandito le ha puntato il coltello, ha aperto la cassa, ma l’operazione non è riuscita subito e il malvivente si è immediatamente agitato. Poi quando la cassiera ha aperto, lui le gridava ‘dai dai dai’ e contava per farle fretta”.

E’ questa la testimonianza di una donna che è entrata nel negozio di prodotti per animali, “I’Isola dei tesori” proprio nel momento in cui la rapina era in atto nella serata di sabato 24 febbraio verso le 19.

Un colpo quello di sabato sera che non sembra essere tanto diverso da quello della “Saponeria” alla Farnesiana di poche settimane fa.