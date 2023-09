Riqualificati i centri per disabili di Unicoop. “Ora la Regione aumenti contributi”

Nuovi spazi più colorati e luminosi. Ma anche un appello chiaro: “Qui lavoriamo con il sorriso e diamo il meglio, la Regione però faccia la sua parte con l’adeguamento delle tariffe per i servizi accreditati”. A rimarcarlo è stata la presidente di Unicoop Valentina Suzzani, cooperativa sociale di Piacenza con 400 dipendenti, che oggi ha presentato la nuova veste dei centri residenziali per disabili in via Scalabrini. Un’occasione non solo per mostrare alle istituzioni locali e alla cittadinanza l’importante opera di riqualificazione della struttura per persone portatrici di handicap, a fronte di un investimento di circa 100mila euro sostenuto da Unicoop, ma anche per riaccendere i riflettori su un problema ormai annoso: “Dal 2019 la Regione non incrementa il contributo a favore delle realtà private che si occupano dei servizi accrediti per disabili, anziani e altri soggetti fragili”. Ogni gestore riceve infatti un’erogazione economica stabilita dalla Regione per ciascun ospite assistito, in base a parametri tecnici, ripartita anche tra Comune, Ausl e utente. “Eppure, nonostante il carovita e l’innalzamento di tutti i prezzi – ha evidenziato Suzzani -, l’importo è rimasto lo stesso”.

Intanto, comunque, Unicoop fa la sua parte. E la fa, appunto, anche attraverso una massiccia riqualificazione dei centri residenziali per disabili in via Scalabrini, due spazi differenziati a seconda delle caratteristiche assistenziali, che accolgono 30 ospiti più due posti disponibili per le emergenze.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: