Viali troppo bui a Castel San Giovanni: in arrivo strisce pedonali illuminate

Viali troppo bui: l’amministrazione comunale corre ai ripari e ordina una serie di potature in zone particolarmente critiche di Castel San Giovanni, come ad esempio il viale della stazione, oppure ancora viale Amendola dove rami e foglie coprono i lampioni, limitando la visibilità. Nello stesso pacchetto di misure, che dovrebbero migliorare la percezione di sicurezza soprattutto dei pedoni, sono previsti anche nuovi attraversamenti pedonali illuminati, sulla scorta di quelli che già lo scorso anno vennero realizzati lungo viale Amendola. I prossimi saranno in via fratelli Bandiera, in via Allende e tra piazzale Gramsci e piazzale Carona.

