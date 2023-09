Amici a 4 zampe sfilano nella casa di riposo: “Migliorano il benessere degli ospiti”

Bassotti, King Spaniel, Border Collie, ma anche tanti meticci che arrivano dai canili della provincia. Oggi, 28 settembre, alla Casa Protetta Vittorio Emanuele di Piacenza, hanno sfilato gli amici a 4 zampe per la decima edizione di “Noi non li abbiamo abbandonati”.

I cani che hanno partecipato all’iniziativa, accompagnati dai loro padroni, si sono cimentati in divertenti prove pratiche guadagnando numerosi “premietti” e il calore del pubblico. E’ ormai provato che la pet therapy sia un toccasana per gli anziani. Nella struttura di via Campagna sono tre i cagnolini che vengono utilizzati per migliorare l’umore degli ospiti. Con la loro presenza, Teo, Cesare e Nikita, stimolano la narrazione, l’accudimento, il gioco e la socializzazione e influenzano positivamente l’armonia e il benessere. Trascorrere del tempo con un animale da compagnia è infatti un modo efficace per combattere la solitudine e l’isolamento, riducendo lo stress e promuovendo il benessere generale.