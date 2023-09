Castello, una targa in ricordo di Giuseppe Serafini a lato del monumento ai caduti

L’Anpi di Castel San Giovanni ha posizionato una targa a lato del monumento ai caduti di via Fratelli Barndiera. A quasi 50 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 3 ottobre del 1976, L’Anpi ha voluto ricordare l’autore dei quel monumento, unico nel suo genere: lo scultore sarmatese Giuseppe Serafini. A volere la targa è stata la famiglia di Italo Tosca, uno dei partigiani che in quegli anni vollero fortemente che anche a Castello venisse realizzato un monumento alla Resistenza.

“Un monumento – ha ricordato il presidente provinciale dell’Anpi Romano Repetti – non a caso voluto negli anni Settanta. Anni durante i quali la causa della libertà, per cui questo monumento venne realizzato, ebbe dei nemici spietati che volevano far saltare la nostra democrazia”. Il riferimento è agli anni della strategia delle tensione. “Ecco perché – ha proseguito Repetti – i valori che questo monumento ci trasmette sono ancora attuali”. Tra i presenti alla cerimonia i ragazzi delle scuole, la vedova di Serafini, Liviana e il fratello Giancarlo.