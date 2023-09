Incidente all’incrocio: 4 auto coinvolte e una donna ferita trasportata in ospedale

Verso le 22.00 di ieri sera un incidente ha coinvolto quattro auto all’incrocio tra via Nasalli Rocca e via Ranieri, a Piacenza. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrate inizialmente una Mini Cooper e una Fiat Punto, quest’ultima – a seguito del violento impatto – avrebbe infine danneggiato altri due veicoli in sosta.

A causa dell’incidente, la donna al volante della Mini Cooper ha riportato lievi ferite ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti. L’altra conducente ha invece rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Pubblica assistenza Croce Bianca, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio, l’auto medica del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.