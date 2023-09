Memorial Saltarelli, donati defibrillatori a piccole comunità e forze dell’ordine

Soccorsi mentre giocavano a calcetto o camminavano per strada grazie all’intervento di passanti, forze dell’ordine e operatori sanitari. Sempre con un mezzo imprescindibile: il defibrillatore. Salvati e salvatori si sono ritrovati oggi nel salone monumentale di palazzo Gotico per il “Memorial Saltarelli” organizzato in occasione della Giornata del cuore insieme a Progetto Vita, con la premiazione dei volontari e degli equipaggi che hanno soccorso le persone colpite da arresto cardiaco.

In questa occasione sono stati donati dieci dispositivi salva-vita alle comunità di piccoli paesi dei comuni della provincia di Piacenza grazie ai fondi raccolti dalle iniziative di beneficenza organizzate nel circolo sportivo Nino Bixio in occasione dei 140 anni della società canottieri insieme a Editoriale Libertà. Altri defibrillatori sono stati forniti alle forze dell’ordine, tra cui le pattuglie in bicicletta della polizia municipale.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: