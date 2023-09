Auto ribaltata nel canale a San Pietro in Cerro. Padre e figlio feriti all’ospedale

Nella tarda mattinata di oggi un’auto con a bordo padre e figlio si è ribaltata, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, in un canale lungo la strada provinciale 41, nelle campagne tra Villanova e San Pietro in Cerro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di 44 anni alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo nei pressi di una curva. Dopo l’impatto, il figlio 19enne è riuscito autonomamente a uscire dall’abitacolo. Per liberare il padre invece è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola.

Sul posto sono arrivate anche le ambulanze della Pubblica assistenza Cortemaggiore e della Pubblica assistenza Monticelli, insieme all’auto infermieristica del 118. Padre e figlio sono stati trasportati al pronto soccorso.