Libertà oggi dà il benvenuto a Gian Luca Rocco, che entra a far parte della nostra famiglia aziendale con un duplice ruolo: sarà vicedirettore del giornale quotidiano e affiancherà il consiglio di amministrazione come direttore editoriale, con lo specifico incarico di integrare al meglio le attività dei tre mezzi d’informazione, ovvero, oltre al quotidiano, il sito Liberta.it e la tv Telelibertà.

Genovese di nascita e milanese d’adozione, ora piacentino per scelta, Rocco è giornalista professionista dal 2004 e – dopo esperienze all’edizione genovese de il Giornale e all’agenzia radiofonica Agr (gruppo Corriere della Sera) – ha lavorato per 19 anni a Mediaset, in diversi ruoli di responsabilità, ultimo dei quali all’Ufficio centrale di Newsmediaset che coordina la redazione dei tg Studio Aperto e Tg4.

L’Editore fa affidamento su di lui per rafforzare la squadra di giornalisti di Libertà, Liberta.it e Telelibertà che ogni giorno assicura informazione di qualità al nostro territorio e per contribuire a rinnovare l’offerta complessiva.

Quest’anno Libertà ha compiuto 140 anni. Una lunga e gloriosa storia sempre al servizio di Piacenza. 140 anni vissuti responsabilmente, con gioia e anche coraggio.

Un viaggio attraverso tre secoli che oggi continua attraverso nuove sfide che affronteremo come abbiamo sempre fatto: passione, amore per il territorio, rispetto del nostro pubblico e quel tanto di audacia necessario per fare scelte capaci di mantenerci al passo coi tempi e talvolta precorrerli.

L’obiettivo rimane garantire a Piacenza ancora a lungo quell’informazione accurata e equilibrata, attenta alla vita concreta delle persone, che ci contraddistingue.

