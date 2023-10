“Suo figlio ha investito una donna incinta, servono 8.800 euro”. Anziana non ci casca

“Suo figlio ha investito una donna incinta, per evitare l’arresto servono subito 8.800 euro”. L’esca lanciata da un uomo che, al telefono con un’anziana piacentina di 82 anni, si è qualificato come maresciallo dei carabinieri. La donna però non ha abboccato e ha avvisato la figlia, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Due operatori della Centrale operativa di viale Beverora sono quindi rimasti in contatto telefonico con la figlia dell’anziana signora che ha messo il proprio cellulare in “viva voce” per più di mezz’ora, intanto i colleghi della Compagnia di Piacenza, con due pattuglie in abiti civili e un equipaggio del Radiomobile hanno organizzato subito il dispositivo di controllo a casa della signora.

Al momento dell’arrivo del sedicente avvocato per ritirare il denaro dall’anziana, i carabinieri sono entrati in azione sventando ufficialmente la truffa. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, al telefono vi era il complice del sedicente avvocato che si è presentato a riscuotere il denaro. Si tratta di un giovane disoccupato di origini campane di 28 anni che dopo essere stato bloccato dai carabinieri in casa della signora è stato portato in caserma in via Beverora. Stamattina è stato trasferito al carcere delle Novate, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.