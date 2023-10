Cinque ragazzi scavalcano una recinzione con un piede di porco. Bloccati

Cinque ragazzi scavalcano la recinzione di via Pennazzi, a Piacenza, per raggiungere i binari della ferrovia o il Consorzio Agrario. Uno di loro ha in mano un piede di porco. Il gruppo viene notato da una guardia di Sicuritalia che allerta la centrale. Subito scattano i controlli in sinergia con i carabinieri. Quando i militari arrivano sul posto, dei giovani però non c’è traccia. La stessa guardia un’ora dopo avvista di nuovo il gruppetto. Del caso viene informata anche la polizia che invia tre volanti. Anche Sicuritalia invia altrettanti mezzi.

I cinque ragazzi, tutti minorenni, tranne uno, vengono bloccati a bordo di un’auto in via Martiri della Resistenza e portati in Questura per gli accertamenti del caso. E’ accaduto ieri sera, 4 ottobre. Le indagini sono in corso.