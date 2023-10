Recuperate otto bici rubate grazie a gps: refurtiva trovata dai carabinieri in un camper

Una donna di 55 anni, proprietaria di un camper, è stata denunciata per ricettazione dai carabinieri della Stazione di Piacenza Levante, che hanno recuperato e sequestrato otto bici da corsa dal valore complessivo di circa 25mila euro e 19 cassette di utensili e attrezzi professionali dal valore di circa 65mila euro.

Alla refurtiva i militari piacentini, di concerto con i colleghi di Varese, sono arrivati seguendo il localizzatore gps di una delle bici rubate. I carabinieri sono così intervenuti in un parcheggio pubblico in città nella zona di San’Antonio dove c’era parcheggiato tra i mezzi in sosta un camper, l’unico veicolo presente in grado di poter contenere le biciclette senza che fossero visibili dall’esterno. I militari della Levante insieme a un equipaggio del Radiomobile di Piacenza, dopo aver rintracciato la proprietaria, sul camper hanno trovato otto biciclette da corsa, cinque ruote lenticolari, 19 valigette contenenti utensili quali avvitatori, trapani, flessibili e altri attrezzi professionali.

Tre delle biciclette recuperate, tra cui quella dotata del localizzatore gps, erano state rubate domenica 1 ottobre a Varese al termine della competizione ciclistica “Tre Valli” a tre atleti della Repubblica Ceca che durante la pausa pranzo le avevano lasciate a bordo di un furgoncino parcheggiato. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Sono stati contattati i tre atleti della Repubblica Ceca per la restituzione delle loro bici da corsa e sono state subito avviate le indagini per cercare di risalire agli ulteriori proprietari delle bici e di tutte le valigette di attrezzi professionali.