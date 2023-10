Finti tecnici del gas truffano anziani a Fiorenzuola e Castelnuovo Fogliani

Anziani ancora una volta nel mirino dei truffatori in azione in Val d’Arda. A Castelnuovo Fogliani un uomo in tuta blu con barba e cappellino e zaino, ha interpellato alcune persone del luogo avvisando che nelle vicinanze si era rotto un tubo del gas, aggiungendo che occorreva togliere soldi e oro dalle abitazioni della zona perché il denaro poteva incendiarsi, mentre l’oro rischiava di annerirsi. Il finto tecnico alla fine è riuscito ad entrare in un’abitazione dove ha poi rubato contanti e oggetti d’oro.

Nello stesso giorno e con lo stesso metodo finti tecnici hanno agito anche a Fiorenzuola dove avrebbero narcotizzato e derubato una coppia di anziani. Due uomini sulla quarantina hanno suonato al campanello e sono riusciti a entrare in casa di una coppia con la scusa di dover riparare una tubatura del gas. I due anziani hanno raccolto soldi e oro, come i due truffatori avevano chiesto. Pare che i truffatori a quel punto abbiano spruzzato qualcosa nell’aria che avrebbe intontito la coppia e quando i due si sono ripresi tutti i valori erano spariti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

L’ARTICOLO DI ORNELLA QUALGLIA SU LIBERTÀ