Pista ciclabile e dossi: a Borgonovo scatta oggi la rivoluzione viabilistica

Da oggi, venerdì 6 ottobre, scatta l’annunciata rivoluzione viabilistica attorno a piazza Garibaldi a Borgonovo. La novità più rilevante interessa la via che costeggia la rocca comunale, lato giardini pubblici dove da oggi si viaggia solo da Castel San Giovanni verso via Roma. In prossimità dell’ingresso nell’area basket è stato posizionato un dosso per indurre le auto di passaggio a rallentare la velocità. Sempre lungo la stessa via è stata inoltre creata una mini pista ciclabile.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’