Il vescovo visita gli anziani dell’ex Andreoli: “Miniera di tradizioni, bene e generosità”

Il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, ha fatto visita agli anziani ospiti dell’ex Andreoli di Borgonovo con cui ha tagliato il nastro de “I pé sutt al tavul”. La trattoria vecchio stile che il gestore della ristorazione, Salus, ha pensato di realizzare per gli anziani ospiti della case residenza Gardenia a Melograno e per i loro parenti. Al suo interno gli anziani possono invitare i loro cari e condividere il pranzo, proprio come al ristorante.

“Vengo volentieri qui – ha detto il vescovo rivolgendosi agli anziani -. In mezzo a voi è come se vi fosse una miniera d’oro, di tradizioni e tante storie di bene, generosità, dedizione, fede. Voi – ha aggiunto – siete coloro che ci hanno preceduto e di cui siamo debitori. Vi diciamo grazie per ciò che siete stati e che siete anche ora”.