Movida fino alle 5 del mattino e sporcizia sul Corso. “Pronti a presentare un esposto”

“Qualcosa bisogna fare”. È un richiamo all’azione quello della consigliera di Fratelli d’Italia Sara Soresi. Lo dice attraverso una comunicazione nel consiglio comunale: “Giusto che gli esercenti lavorino e guadagnino. Ma occorre contemperare le esigenze di tutti, rispettando le regole”. I “tutti” a cui fa riferimento la consigliera abitano nell’ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele, a Piacenza, quello compreso fra la statua di Sant’Antonino in piazzale Genova e lo Stradone Farnese: nelle scorse settimane hanno avviato una raccolta firme, ora si dicono pronti a fare un esposto a giorni. I motivi? Movida fino alle cinque del mattino, immondizia abbandonata in ogni angolo, strade trasformate in latrine a cielo aperto o corridoi dello spaccio.

“Ho incontrato un gruppo di residenti una decina di giorni fa – spiega la consigliera Soresi – e sono esasperati ed esausti”.

