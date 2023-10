Travo: studenti delle scuole medie tengono pulito il Trebbia raccogliendo rifiuti

C’è uno sport che non passa mai di moda, anche perché il “materiale” in questione non manca mai. Quando si comincia a raccogliere rifiuti lungo il fiume Trebbia, si sa quando si inizia ma non quando si finisce. Così, i ragazzi delle scuole medie di Travo hanno impiegato un’intera mattinata, al netto di una piccola sosta merenda, per riempire sacchi su sacchi di materiale abbandonato ritrovato nella zona del greto tutt’attorno al paese. E in poche ore, oltre cinque camioncini di rifiuti sono stati portati in discarica prima che ci pensasse la prossima piena del fiume a trasportarli a valle.

La mattinata di raccolta è stata organizzata dalle scuole medie del paese, che hanno inserito l’attività a tutti gli effetti all’interno dell’orario scolastico, visto l’alto valore educativo. Assieme ai ragazzi e agli insegnanti, a coordinare la raccolta, hanno collaborato i volontari del gruppo Alpini locale, l’associazione Assistenza delle Piccole Cose e Iren. Naturalmente, non ha fatto mancare la sua presenza il Comune di Travo, che ha messo a disposizione il mezzo per caricare tutti i rifiuti: in prima fila, come sempre in questi casi, c’era il vicesindaco Luigi Mazzocchi che da tempo ha fatto della lotta all’abbandono dei rifiuti la propria battaglia personale, organizzando a più riprese campagna di pulizia in varie zona del territorio.

