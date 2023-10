Al volante con il telefono, multato. Controlli stradali dei carabinieri

Controlli a tappeto nella notte lungo la via Emilia, da Cadeo ad Alseno, per i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola che hanno passato al setaccio l’arteria stradale. Al servizio congiunto hanno preso parte anche i militari delle stazioni di Vernasca e Monticelli insieme ad un equipaggio del Radiomobile.

IL BILANCIO – I militari hanno svolto un capillare servizio di controllo con alcuni posto di blocco rafforzati e la verifica su quattro persone sottoposte a misure di prevenzione. Cinquantasei le persone identificate e 35 i mezzi ispezionati. A Fiorenzuola, proprio all’ingresso del paese un’automobilista è stato “pizzicato” mentre guidava tranquillamente usando il cellulare. All’uomo è stata comminata una sanzione di 165 euro: tuttavia, ha evitato la sospensione della patente di guida e la decurtazione di cinque punti perché non era recidivo. Nel corso del servizio è stato inoltre fermato, identificato e foto-segnalato un cittadino marocchino nei confronti del quale, essendo illegale sul territorio italiano, sono state avviate le pratiche per l’espulsione. L’uomo è stato fermato in località Baselicaduce dall’equipaggio del Radiomobile. Sempre nel corso dei controlli, intorno alle 21.30, una pattuglia è stata inviata a Castelnuovo Fogliani sulla strada Salsediana per verificare i danni subiti dall’autovettura di un automobilista che aveva investito un cinghiale, dopo che l’animale gli aveva improvvisamente tagliato la strada. Per l’uomo alla guida solo un grosso spavento, per l’animale – invece – non c’è stato nulla da fare: dopo l’impatto è deceduto in un campo ai margini della strada.