“Mettete oro e gioielli in auto”, ma rubano tutto. Due sorelle truffate da finti tecnici

“Siamo in un mondo in cui ci si approfitta della buona fede delle persone. A noi hanno fatto svuotare le cassaforti, dove tenevamo i gioielli, l’oro, i libretti della pensione. Ce li hanno fatti mettere nella nostra auto e appena ci siamo allontanate, hanno spaccato tutti i finestrini e l’hanno svuotata. Non mi sembra ancora reale quello che ci è capitato”. Così ha raccontato una delle vittime dell’ennesimo furto in casa ad opera di sedicenti tecnici di gas o acqua.

La banda dei truffatori ha colpito martedì 10 ottobre a Fiorenzuola, in via Veneto. Vittime due sorelle ultrasettantenni che abitano insieme e che nella vita sono state commercianti: sanno leggere i comportamenti delle persone, eppure sono state ugualmente imbrogliate.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ