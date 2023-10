Sul bus senza biglietto obliterato, aggredisce il controllore: denunciato

Prima ha rifiutato di farsi identificare, poi ha aggredito il controllore che lo aveva sorpreso sul bus senza biglietto obliterato. Protagonista dell’episodio, avvenuto ieri mattina intorno alle 7 a bordo di un bus alla fermata di Piazzale Marconi a Piacenza, un 56enne. Il caos è scoppiato dopo che il controllore l’ha invitato a fornire il titolo di viaggio e le proprie generalità: rifiutando di farsi identificare, il 56enne lo ha spintonato facendolo cadere a terra. Ne è nata una piccola zuffa e per dividere i due uomini è intervenuto un militare della Guardia di Finanza in servizio a Milano, il quale ha subito chiamato i carabinieri. L’equipaggio del Radiomobile di Piacenza è quindi giunto sul posto, identificando il passeggero e si sincerandosi delle condizioni del controllore, trasportato al pronto soccorso per farsi medicare. Al termine dell’attività i militari hanno denunciato il 56enne per resistenza e lesioni personali.

