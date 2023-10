Dalle multe per rifiuti abbandonati 30mila euro nei primi otto mesi del 2023

Aver acchiappato i “furbetti” che abbandonano i rifiuti ha fruttato al Comune di Piacenza 30.681 euro nei primi otto mesi di quest’anno. Lo scorso anno si è arrivati a 62.524 euro di multe incassate. Ad accertare l’odiosa abitudine di sparpagliare immondizia e degrado non sono solo due accertatori di Iren ma anche gli agenti della polizia ambientale ed edilizia della Municipale. Nel bilancio dello scorso anno spiccano voci come “auto abbandonate”, ben 29, il cui costo per la comunità è di 1.600 euro per ogni rimozione. Quest’anno il “monte” totale delle sanzioni sarebbe di 118mila euro, riscosse le 30.681. Lo scorso anno il valore delle sanzioni ammontava addirittura a 256mila euro, riscosse al momento 62.524. Negli elenchi c’è un po’ di tutto, da mancati conferimenti nei contenitori dell’immondizia, l’abbandono appunto, all’uso di sacchi per i rifiuti non conformi, dall’esposizione dei rifiuti stessi in orari non consentiti, all’obbligo di ritirare i contenitori (c’è chi se li dimentica per strada), c’è persino la distribuzione di volantini su veicoli in sosta oltre a carte, mozziconi e altri oggetti gettati a terra.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ