Rifiuti abbandonati e sosta selvaggia: raffica di multe a Castel San Giovanni

Sono l’abbandono selvaggio dei rifiuti, meglio se a Pievetta, e la sosta selvaggia i due “vizi” che vanno per la maggiore tra i castellani.

Questo almeno testimoniano la raffica di multe e le svariate immagini delle telecamere piazzate ormai ovunque grazie a cui la Polizia locale in soli 60 giorni ha pizzicato 18 incivili intenti a scaricare rifiuti soprattutto a Pievetta e nel quartiere Bottarone.

In un caso le telecamere hanno filmato un autista di tir, in arrivo dalla Romania, che dopo aver scaricato la merce al polo logistico è andato a Pievetta dove ha abbandonato una vecchia cassettiera. Altri fanno molta meno strada. Arrivano dalla vicina Sarmato, Alta Val Tidone e scaricano fuori da benne e campane per i rifiuti.

Non solo rifiuti

L’altro malcostume è la sosta selvaggia. In sessanta giorni gli agenti hanno rifilato 587 multe per divieto di sosta, molte delle quali lungo corso Matteotti.

Spesso si tratta di auto parcheggiate sopra ai marciapiedi.

In altri casi si tratta di auto lasciate in doppia sosta, oppure parcheggiate contromano, nei posti per disabili, davanti a portoni di abitazioni.