Angurie, materassi e wc: rifiuti abbandonati in centro. “Non sappiamo più cosa fare”

Sullo stradario hanno nomi ben precisi, ma per molti cittadini alcune vie di Piacenza sono zona franca. Quella in cui puoi abbandonare sacchi di immondizia il mercoledì sera e alla domenica ancora sono lì sul marciapiede, nonostante le segnalazioni dei condomini fatte a Iren.

Accade in via Sansone, ma non solo lì: l’emergenza rifiuti arriva anche a Piacenza, palpabile ancora di più con la colonnina di mercurio che sale e l’odore dell’immondizia che si fa sentire a distanza. In via Benedettine l’altra sera proprio di fianco alla campana di raccolta del vetro qualcuno ha abbandonato un water. Nella piazzetta fra via Campagna e via San Tomaso qualche giorno fa invece improvvisamente, dietro i cassoni dell’immondizia, ha fatto capolino un materasso a due piazze. In via Roma ieri – i bidoni appena svuotati – praticamente davanti all’ex negozio del fotografo Lorenzon, qualcun altro ha abbandonato la buccia di un’anguria svuotata. Già si è detto dell’immondizia abbandonata da giorni in via Sansone, ma non è che in via Tibini le persone se la passino meglio “dato che – come spiegano alcuni condomini – ogni giorno sappiamo che uscendo di casa troveremo dei rifiuti abbandonati”.

“Noi davvero non sappiamo più cosa fare – spiega la barista Mariuccia Trenchi – fra i cani che sporcano i marciapiedi e i padroni non puliscono e chi abbandona l’immondizia non se ne può più. Ogni giorno capita: i marciapiedi sono neri tanto sono sporchi”.