Rifiuti e sporcizia, consiglieri comunali in campo per ripulire:al via dalla Besurica

Hanno aderito tutti. Tutti i consiglieri comunali sono pronti a “sporcarsi le mani” andando a raccogliere personalmente i rifiuti che purtroppo abbondano in alcune aree periferiche della città. Primo appuntamento domenica 28 gennaio alle 9 all’incrocio d’ingresso della Besurica per la pulizia del fossato e dell’area dell’intera pista ciclabile lungo la via Agazzana, fino al confine con il Comune di Gossolengo.

La proposta, nata da un’idea della consigliera comunale Claudia Gnocchi (Per Piacenza), ha raccolto così il favore di tutte le forze politiche di Palazzo Mercanti (Pd, della civica per Piacenza, della lista civica Patrizia Barbieri, di Fratelli d’Italia, di Alternativa per Piacenza, Piacenza Coraggiosa, Piacenza Oltre, Lega e Liberali Piacentini). Consiste nel dedicare tre mattine dell’ultima domenica dei mesi di gennaio, febbraio e marzo alla raccolta volontaria dei rifiuti.

Le tre tappe

Dopo quello della Besurica, le successive date saranno domenica 25 febbraio dove si interverrà dall’incrocio della Caorsana con la Strada di Mortizza proseguendo verso Gerbido e domenica 24 marzo in Via Stradiotti (all’altezza del supermercato Aldi) continuando poi per Via Martelli verso via Modena (Montale) sempre dalle 9 alle 12.30.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’