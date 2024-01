Travo, il vicesindaco Mazzocchi ripulisce dai rifiuti la Statale 45: “Una missione”

Da tempo la sua è diventata una vera e propria “missione”. E il campo d’azione è quello della Statale 45 che, oltre a portare gente su in Val Trebbia, porta anche l’inciviltà di quanti – tra una curva e l’altra – si sbarazzano dei rifiuti dal finestrino delle auto. Così, il vicesindaco di Travo Luigi Mazzocchi è tornato su strada per combattere la sua personale battaglia contro il degrado: da solo, da Quadrelli fino a Due Bandiere, si è messo a pulire le banchine e le scarpate della Statale dai rifiuti.

Con i guanti e i sacchi, l’amministratore ha setacciato le banchine stradali e le rive immediatamente sottostanti da Quadrelli fin quasi a Perino, fino al confine comunale. E in più, già che c’era, ha ripulito anche un po’ della “vecchia” Statale 45 che arriva a Due Bandiere. Per la prima volta, l’amministrazione di Travo ha voluto dare anche un messaggio chiaro a chi vive e frequenta la Val Trebbia, invitandoli a non trattarla come un bidone della spazzatura: il pannello luminoso che si trova all’ingresso del paese riporta da alcuni giorni la scritta semplice e perentoria “Rispetta l’ambiente. Non abbandonare i rifiuti”.