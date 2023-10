Buon compleanno Acrobatic: i 40 anni della palestra festeggiati con atleti ed amici

Grande festa al ristorante Dal Voi per i primi quarant’anni di Acrobatic Fitness. Per l’occasione il fondatore Daniele Bavagnoli ha riunito ginnaste, atleti, ma soprattutto amici di una vita: “Da noi si sono allenati ginnasti arrivati fino alla nazionale come Claudio Bonetti e Isabella Maraviglia, questa per noi è una grande famiglia”.

Non poteva mancare anche l’altro fondatore, il maestro Sandro Manzini: “Daniele ed io abbiamo voluto creare uno spazio dedicato allo sport che durasse nel tempo e ci siamo riusciti”.